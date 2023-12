Auto a fuoco, in due riescono a mettersi in salvo

Auto in fiamme ad Appignano, momenti di paura in via delle Rimembranze. Erano circa le 15.30, quando un’auto, che transitava ad Appignano, con a bordo due persone, ha preso fuoco. Il conducente quando ha capito quanto stava accadendo ha svoltato verso lo slargo del piazzale del cimitero, a ridosso della casetta dell’acqua ed è sceso insieme ad un altro passeggero mettendosi in salvo, lontano da mezzo ormai avvolto dalle fiamme. L’incendio infatti in poco tempo ha divorato la vettura, l’ha distrutta completamente. Apprensione tra le persone che hanno assistito all’incidente, subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri e i vigili del fuoco di Ascoli che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il mezzo. Secondo una prima ricostruzione il conducente, appena si è reso conto che la temperatura stava aumentando ha accostato il mezzo in sicurezza sullo slargo in via delle Rimembranze, davanti al cimitero , ha fatto scendere anche l’altro passeggero mettendosi al sicuro, lontano dal mezzo.

m.g.l.