Auto a fuoco in garage, nottata di lavoro per i pompieri

Auto in fiamme nel garage, resa inaccessibile l’autorimessa e anche i locali sovrastanti. Ore di paura nella notte, intorno alle 4, in via della Repubblica, a Offida, dove per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, un’auto ha preso fuoco. Non si esclude un corto circuito. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto l’auto distruggendola. Momenti di panico tra gli abitanti della palazzina e i vicini, che richiamati dall’odore acre del fumo e dalle fiamme, hanno lanciato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Ascoli, con tre mezzi e sette uomini. L’intervento dalle 4 è durato fino alle 8 del mattino. I pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza le altre auto ma i sono volute diverse ore di lavoro per sedare l’incendio, successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a valutare i danni. Purtroppo il rogo ha determinato il riscaldamento del solaio e non si escludono danni alla struttura, per questi motivi hanno deciso di dichiarare l’autorimessa e i locali sovrastanti inaccessibili in attesa di stabilire con chiarezza la situazione. L’incendio ha suscitato tanta paura, ma per fortuna non si sono registrati feriti.

Maria Grazia Lappa