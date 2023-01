Auto abbandonata in fondo al burrone, scatta l’allarme

L’auto con targa francese, rimasta abbandonata sul fondo del burrone in località Colle Valle di Grottammare, in zona Cantine Carminucci, dove fu scoperta il 3 luglio dell’anno scorso, lunedì ha procurato un forte allarme, tanto che sul posto sono dovuti accorrere i vigili del fuoco e l’equipaggio della Potes 118 di San Benedetto. La vettura, una Peugeot di piccola cilindrata, è stata avvistata dall’alto, dal pilota dell’Eliambulanza che si stava dirigendo a San Benedetto per il trasporto di una donna inglese rimasta vittima dell’incidente frontale sulla provinciale Monteprandonese. Pensando che fosse cosa accaduta poco prima, il pilota ha allertato la centrale operativa del 118 e subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sia i sanitari sia i pompieri, sono scesi lungo la ripida scarpata per ispezionare l’abitacolo ed hanno scoperto che non vi erano persone e che la vettura era stata già avvolta, seppur in parte, dalla vegetazione. In quella zona fu trovata, nello stesso giorno di luglio, anche una Renault, sempre con targa francese, rimasta però sulla strada e che fu recuperata una ventina di giorni dopo. Di quell’auto abbandonata sono a conoscenza i carabinieri, che cercano il proprietario tramite l’Interpool, la polizia locale, l’Ufficio Ambiente, ma nessuno ancora ha dato la disposizione del recupero.