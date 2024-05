Auto ancora nel mirino, rubate altre ruote in riviera

Ormai è un continuo alternarsi di furti nelle strade e nelle piazze di San Benedetto, dove di sera e di notte spariscono auto di media e grossa cilindrata e ’treni’ di ruote con cerchi in lega leggera, di Mercedes. Tutto avviene come se la città fosse un ’supermercato’ dell’auto dove fare tranquillamente shopping. Anche nella notte fra sabato e domenica i ladri sono venuti a fare ’spesa’ in Riviera. All’inizio di via Ferri, piazza San Filippo Neri, una banda di ladri, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, arrivata verso le 3, ha rubato quattro ruote di una Mercedes GLE 350 de 4 Matic, lasciata su quattro supporti di legno. Il furto è stato scoperto un’ora e mezzo dopo da una volante del commissariato di pubblica sicurezza in attività di controllo del territorio.

Il proprietario dell’auto è stato informato dell’accaduto nelle prime ore di ieri. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono all’esame della polizia. Le persone scese da un’auto e che sono state piuttosto rapide nello smontaggio delle ruote e nel porre la Mercedes sui blocchi di legno, non saranno facilmente riconoscibili. Appena 24 ore prima, sul lungomare di San Benedetto, era stata rubata un’Alfa Romeo Stelvio.