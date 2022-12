Auto contro bici Ferito ciclista di 32 anni

Un cittadino straniero, H. K. di 32 anni è rimasto coinvolto in un incidente accaduto nella tarda mattina di ieri in via Luciano Manara, non distante dall’ospedale Madonna del Soccorso. L’allarme dato alla centrale operativa aveva fatto scattare il soccorso in codice rosso avanzato, ma poi, per fortuna, la gravità del paziente si è ridimensionata. Il giovane viaggiava in sella alla sua bicicletta quando è entrato in collisione con un’auto che l’ha scaraventato a terra. Sul posto, in pochi minuti, è arrivato l’equipaggio della Potes-118 che ha stabilizzato il paziente e l’ha trasportato al Pronto Soccorso, dove i sanitari l’hanno sottoposto ad accertamenti che non avrebbero evidenziato gravi danni. Sul posto, per i rilievi tecnici, è intervenuta la polizia stradale di San Benedetto. Contemporaneamente altro incidente a Porto d’Ascoli, all’incrocio fra via Velino e via Mare, fra una Smart e una Mini, condotte da due donne di 25 e 52 anni, rimaste illese. I rilievi eseguiti dalla polizia locale.