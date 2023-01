Auto contro moto, ragazzo a Torrette

E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, il ragazzo in moto rimasto coinvolto nell’incidente accaduto intorno alle ore 17 di ieri lungo la statale Adriatica tra San Benedetto e Grottammare, in via Ischia incrocio con via Abruzzi, in direzione della Chiesa Gran Madre di Dio. Il sinistro, accaduto a seguito di una presunta mancata precedenza, ha visto il conducente della moto sbalzato ad alcuni metri di distanza dal punto dell’impatto con la Fiat Idea, condotta da un giovane della zona. Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto è arrivato un equipaggio della Potes -118 di San Benedetto che ha stabilizzato il giovane e l’ha trasportato nella piazzola di atterraggio di via Sgattoni, in zona Ragnola, dov’è avvenuto il rendes vous con il velivolo che ha trasportato il paziente all’ospedale di Ancona, in codice rosso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza i mezzi ed una pattuglia dei carabinieri, i cui militari si sono occupati dei rilievi tecnici dell’incidente e della viabilità, a quell’ora piuttosto intensa, con incolonnamenti lungo la nazionale.