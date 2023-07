Auto contro moto un centauro finisce a Torrette

Un 60enne ricoverato a Torrette a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto attorno alle ore 13 di ieri ad Ascoli. Il sinistro lungo la Salaria inferiore all’altezza della frazione di Brecciarolo, proprio davanti all’omonimo bar. Per cause al vaglio della polizia locale, l’uomo, che era in sella ad una moto, si è scontrato con una vettura. È stato violento l’impatto, così come rovinosa la caduta a terra del centauro. L’uomo è stato prima soccorso da alcuni automobilisti e quindi dal 118. Non è in pericolo di vita ma le condizioni generali sono state ritenute tali da meritare il ricovero al Trauma center di Ancona. Per cui è giunta ad Ascoli l’eliambulanza che in breve ha trasferito il motociclista ascolano al Torrette per essere sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici e le cure del caso.