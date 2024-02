Auto contro scooter, ferito giovane

Un uomo di 39 anni, che si trovava in sella a uno scooter, è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto intorno alle 8 di ieri mattina lungo la statale Adriatica nord all’incrocio con via Arturo Graf. Il giovane percorreva la statale Adriatica diretto verso sud quando è entrato in collisione con una Ford Focus che si stava immettendo sulla nazionale. Lo scooterista è rimasto

ferito ed è stato soccorso dal personale della vicina sede della Croce Verde. Stabilizzato a bordo dell’ambulanza,

il 39enne è stato successivamente trasportato al pronto soccorso e giudicato in codice giallo di secondo livello traumatico a seguito dei sospetti traumi al torace e agli arti inferiori. Sul luogo del sinistro, già teatro di diversi analoghi episodi, è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha eseguito i rilevi tecnici e si è occupata della viabilità che, a quell’ora, era piuttosto intensa in entrambi i sensi di marcia.