Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaAuto contro scooter, ferito giovane
21 ago 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Auto contro scooter, ferito giovane

Auto contro scooter, ferito giovane

Un ragazzo di 20 anni è rimasto seriamente contuso in un incidente accaduto intorno alle 16,30 di ieri nella zona...

Un ragazzo di 20 anni è rimasto seriamente contuso in un incidente accaduto intorno alle 16,30 di ieri nella zona...

Un ragazzo di 20 anni è rimasto seriamente contuso in un incidente accaduto intorno alle 16,30 di ieri nella zona...

Per approfondire:

Un ragazzo di 20 anni è rimasto seriamente contuso in un incidente accaduto intorno alle 16,30 di ieri nella zona della rotatoria lungo il viale dello Sport, incrocio con via Mattei, zona centro commerciale ‘La Fontana’ a Porto d’Ascoli. Si sono scontrati un’auto condotta da una donna che stava svoltando per parcheggiare ed il ventenne che viaggiava in sella a una moto diretto verso sud. A seguito del violento impatto il centauro è stato sbalzato a una certa distanza dal luogo del sinistro, come ha osservato anche un residente che in quel momento si trova sul balcone di casa e che ha chiesto i soccorsi. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della potes di San Benedetto i cui sanitari hanno stabilizzato il paziente sull’ambulanza, ma data la dinamica dell’incidente ed i possibili danni subiti dal giovane, che non ha mai perso lucidità, gli operatori del 118 hanno disposto l’invio dell’eliambulanza che è atterrata nella piazzola di zona Agraria, dov’è avvenuto il rendez vous tra i due mezzi di soccorso. Secondo una prima diagnosi, il ventenne non correrebbe pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità che ha subito notevoli rallentamenti, soprattutto nel momento dei soccorsi. Il viale dello Sport, nella zona della rotatoria, è sempre molto trafficato, per cui inevitabili sono stati i disagi al traffico. Ormai non passa girono senza che la cronaca non debba registrare un incidente in cui è rimasto coinvolto una moto o uno scooter.

ma. ie.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata