Auto contro scooter, ferito giovane

Un ragazzo di 20 anni è rimasto seriamente contuso in un incidente accaduto intorno alle 16,30 di ieri nella zona della rotatoria lungo il viale dello Sport, incrocio con via Mattei, zona centro commerciale ‘La Fontana’ a Porto d’Ascoli. Si sono scontrati un’auto condotta da una donna che stava svoltando per parcheggiare ed il ventenne che viaggiava in sella a una moto diretto verso sud. A seguito del violento impatto il centauro è stato sbalzato a una certa distanza dal luogo del sinistro, come ha osservato anche un residente che in quel momento si trova sul balcone di casa e che ha chiesto i soccorsi. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della potes di San Benedetto i cui sanitari hanno stabilizzato il paziente sull’ambulanza, ma data la dinamica dell’incidente ed i possibili danni subiti dal giovane, che non ha mai perso lucidità, gli operatori del 118 hanno disposto l’invio dell’eliambulanza che è atterrata nella piazzola di zona Agraria, dov’è avvenuto il rendez vous tra i due mezzi di soccorso. Secondo una prima diagnosi, il ventenne non correrebbe pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità che ha subito notevoli rallentamenti, soprattutto nel momento dei soccorsi. Il viale dello Sport, nella zona della rotatoria, è sempre molto trafficato, per cui inevitabili sono stati i disagi al traffico. Ormai non passa girono senza che la cronaca non debba registrare un incidente in cui è rimasto coinvolto una moto o uno scooter.

ma. ie.