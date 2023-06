Auto contro scooter, grave il segretario del Circolo Nautico

Schianto auto-scooter a San Benedetto, ricoverato all’ospedale di Ancona in gravi condizioni è Giuseppe Traini di 44 anni, segretario del Circolo Nautico Sambenedettese, che viaggiava in sella al suo scooter Piaggio Beverly. Il sinistro è accaduto alle 13,15 di ieri sul lungomare Marconi di San Benedetto all’altezza dell’incrocio con via Cicerone, corsia sud. Dopo la stabilizzazione avvenuta nel pronto soccorso, il paziente è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette in codice rosso traumatico. Per cause in corso d’accertamento, da parte della pattuglia della polizia locale, lo scooterista si è scontrato con una Fiat Punto e dopo il violento impatto il mezzo è piombato sulla passeggiata, di fronte allo chalet Club 23 ed il conducente ha battuto contro i pali di ferro che sostengono la segnaletica stradale. Un impatto molto severo. Sul posto è accorso un equipaggio della Potes 118 che ha soccorso l’uomo e l’ha trasportato al pronto Soccorso di San Benedetto. Dopo i primi accertamenti, data la gravità del caso, il paziente, che sembra fosse in stato di coma, è stato centralizzato all’ospedale di Ancona. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro preventivo, da parte della polizia locale che dovrà anche ricostruire la dinamica dell’incidente, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della strada. Il lungomare di San Benedetto, con tutte le accortezze sulla segnaletica e con la viabilità che scorre sempre in modo lento per via dei numerosi attraversamenti pedonali ed incroci, compreso il monitoraggio delle forze dell’ordine, resta una delle strade della Riviera delle Palme più pericolose, soprattutto nel periodo estivo quando è in forte aumento la circolazione di scooter e moto.

Ma. Ie.