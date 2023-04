Auto contro scooter, resta ferito un 17enne mentre va a scuola

La giornata di ieri è stata caratterizzata da alcuni incidenti stradali lungo la costa. Tra i più rilevanti quello accaduto poco dopo le 7,30 lungo la statale Adriatica, all’incrocio fra via Silvio Pellico e via Monte S. Michele, alle spalle della Chiesa di S. Antonio da Padova a San Benedetto. Un ragazzo di 17 anni, che stava andando a scuola in sella al suo scooter, diretto verso nord, si è scontrato con un’auto condotta da una donna di 86 anni, che stava svoltando a sinistra. Il giovane studente è caduto ed è stato trasportato al vicino Pronto Soccorso per gli accertamenti clinici e diagnostici per le sospette fratture e contusioni subite. I rilievi di legge sono stati a cura della polizia locale. Un tamponamento fra due auto si è registrato lungo la Nazionale in località Marina di Massignano, all’incrocio con via Santa Giuliana, di fronte all’hotel Il Contadino. Uno schianto piuttosto severo, con alcuni passeggeri contusi lievemente. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per regolare la viabilità in un punto molto critico ed eseguire i rilievi di legge, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di San Benedetto. A Grottammare, all’altezza della Trattoria degli orti, altro tamponamento fra quattro veicoli.