Auto contro semaforo all’incrocio della Statale a Cupra Marittima

Un’auto ha centrato il palo di sostegno del semaforo posto a sud di Cupra Marittima, all’incrocio tra la statale Adriatica e la strada che sale al castello di Sant’Andrea. Sul posto dovuti accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza il palo e l’impianto. L’incidente è accaduto intorno alle ore 23 della notte fra mercoledì e giovedì. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Montalto Marche, che era in attività di controllo del territorio lungo la fascia costiera e che ha identificato il conducente dell’auto. Dopo il violento impatto, la lanterna è divenuta pericolante ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso l’apparato del semaforo che rischiava di cadere nel mezzo della carreggiata, con notevoli rischi per i passanti. Ieri mattina, sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando del caso. Al momento l’impianto semaforico, che regola il flusso veicolare da e per l’immediato entroterra, è stato smontato e portato via, in attesa dei tecnici che lo dovranno riattivare, una volta ristabilita la staticità del palo che lo sorregge.