Auto contro un palo, in due finiscono all’ospedale

Serie di incidenti sulle strade della Riviera e dell’immediato entroterra, con conducenti e passeggeri feriti, per fortuna nessuno in gravissime condizioni. A Grottammare, nel pomeriggio di ieri nello scontro fra due auto all’incrocio fra lungomare e via Garibaldi è rimasto ferito M. N. di 31 anni trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Dopo l’urto la vettura è finita contro un palo. Sempre contro un palo sono finiti due ventenni che viaggiavano a bordo di un’auto nella zona industriale di Centobuchi. Il conducente stava iniziando un sorpasso quando si è accorto che dalla direzione opposta arrivava un altro mezzo. Per evitare lo schianto frontale ha frenato e a seguito della sbandata la vettura è finta fuori strada schiantandosi contro un palo. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di San Benedetto. Intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato, alla periferia di Ripatransone, un turista inglese, abituato con la guida a destra, si è disorientato con la guida a sinistra finendo contro due in sosta. La passeggera è rimasta ferita. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco.