Auto contromano sull’Ascoli-Mare, secondo caso in pochi giorni

Istanti di paura per i tanti automobilisti che ieri mattina si sono trovati a transitare lungo la superstrada Ascoli-Mare e, procedendo in direzione Ascoli, all’altezza dell’uscita per Monteprandone si sono visti venire in senso opposto una Lancia Y vecchio modello, con a bordo una persona. L’auto ha viaggiato chiaramente contromano per qualche chilometro; fortunatamente non tanti visto che si è diretta verso Porto d’Ascoli e la fine della superstrada era imminente. Non si è verificato nessun incidente per la prontezza di chi ha incrociato la Lancia Y, ma anche per una buona dose di fortuna che ha evitato il peggio. Anche qualche giorno fa era stata segnalata la presenza lungo l’Ascoli-Mare di una vettura che viaggiava nel senso opposto a quello della corsia di pertinenza. Una situazione che si verifica purtroppo più frequentemente di quanto non si pensi e che è chiaramente molto pericolosa soprattutto in corrispondenza dei restringimenti di carreggiata dovuti ai cantieri. (Foto dal gruppo Facebook, Gta Sun Beach).