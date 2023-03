"Auto in divieto eppure niente multe: sembra un film di Zalone"

Proseguono i disagi su corso Mazzini, specialmente nel tratto fra Sant’Agostino e Porta Romana. A segnalarci una situazione particolare per quanto riguarda il tratto ovest dell’arteria che taglia indue il centro cittadino, è un componente del comitato sorto per cercare di ottenere la Zona a traffico limitato nel tratto in questione. In quella parte di corso si circola sia a piedi che in auto con difficoltà, e i tanti cantieri aperti in zona hanno solo peggiorato la situazione di disagio dovuto alla sosta caotica delle auto. "Lunedì sera dopo aver fatto i soliti tre giri dell’abitato tra corso Mazzini e Piazza Cecco d’Ascoli ed aver osservato il solito caos di auto parcheggiata in curva, sulla rotonda e lungo l’intera strada in evidente pericolo per la circolazione, riesco a trovare stranamente posto nello slargo ove c’è il fruttivendolo. Vedo sopraggiungere due vigilesse. Ho pensato che forse i solleciti e gli articoli sono finalmente serviti a qualcosa e ora si comincia a sanzionare".

Ma non è proprio così. "Non erano multe, ma solo avvisi per ricordare che giovedì (domani ndr) "per il passaggio della Tirreno-Adriatico qui non si può parcheggiare dalle 09 alle 15"". Spontanea l’incredulità. "Che fare? Ridere o deprimermi. Quindi, la polizia locale non viene mandata per verbalizzare le infrazioni ma per mettere dei cortesi inviti a non posteggiare lì in divieto, dove hanno visto le auto, solo per far passare una corsa ciclistica. Io credo ormai che in questa città si viva una specie di continuo set cinematografico per un film di Checco Zalone".