Auto in fiamme, ipotesi regolamento di conti

Due auto di grossa cilindrata, entrambe con targa ucraina e appartenenti a due donne del Paese dell’Est, sono state date alle fiamme durante la notte fra giovedì e venerdì lungo le strade di Grottammare, dov’erano parcheggiate. Gli incendi sono stati domati dai vigili del fuoco. Sul caso sono in corso serrate indagini dei carabinieri della locale stazione. Entrambe le carcasse delle auto sono state poste sotto sequestro ai fini di approfondimenti tecnici. Al momento si cerca di capire il movente dell’impresa criminosa. I fatti. In entrambi i casi sono stati i residenti a dare l’allarme al 112 per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Il primo caso riguarda una Porsche Cayenne parcheggiata in via Giuseppe Garibaldi, strada che costeggia il palazzo comunale verso mare. La telefonata alle forze dell’ordine è arrivata dieci minuti dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto sono accorsi sul posto e con lo schiumogeno hanno spento in fretta le fiamme. Neppure il tempo di tirare il fiato e iniziare la bonifica del sito che a mezzanotte e mazzo è arrivato il secondo allarme. In via San Carlo, zona Valtesino, dopo il cavalcavia dell’Autostrada, stava andando a fuoco una Mercedes in sosta nelle vicinanze del Bocciodromo comunale. Anche in questo caso i pompieri hanno impiegato una buona dose di schiumogeno per spegnere l’incendio evitando che le fiamme potessero danneggiare auto vicine o strutture abitative. Fin qui l’aspetto di primo intervento.

Su entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri di Grottammare che hanno subito avviato le indagini, poiché era piuttosto lampante che non si trattasse di eventi accidentali. Le auto di grossa cilindrata sono intestate a due cittadine ucraine, che si trovano in Italia in regime di ‘Protezione temporanea’ a seguito della crisi ucraina. Due famiglie che si conoscono e che non hanno alcun tipo rapporto, ma secondo gli inquirenti i due casi sono collagati. Erano arrivate come sfollate a Marina di Altidona e poi si sono spostate a Grottammare da qualche mese. Non hanno un lavoro, ma conducono una vita agiata e si capisce dalle auto con cui sono arrivate. Nel caso della famiglia che abita in Valtesino, la stessa donna proprietaria della Mercedes andata a fuoco, ne possiede un’altra di gamma molto superiore che non è stata toccata. Ora gli investigatori dell’arma sono a lavoro per capire la matrice del duplice atto incendiario. Diverse le ipotesi, compresa quella di un eventuale avvertimento o di un regolamento di conti.

Marcello Iezzi