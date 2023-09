Auto in fiamme sulla Mezzina, rogo domato

Brucia auto lungo la Mezzina, sul bivio per Appignano, ad Offida. Paura, ma per fortuna nessun ferito. E’ successo nella mattinata di ieri, nel quartiere Lava: una Smart ha preso fuoco all’altezza del bivio, vicino all’ex Fornace, in pochissimi attimi l’auto è stata avvolta e divorata dalle fiamme ed è andata completamente distrutta. Momenti di paura per il proprietario, un offidano, che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco con un mezzo. Subito i pompieri hanno provveduto a domare il rogo e mettere in sicurezza il luogo. Le fiamme nel frattempo avevano avvolto anche le sterpaglie.