Auto in fiamme sulla Salaria. Allarme a Castel di Lama

Auto divorata dalle fiamme, paura nel centro della frazione di Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama. L’allarme è scattato alle 9 di mattino, di ieri. L’auto, una Fiat Ulisse diesel, con targa tedesca, ha cominciato a dare problemi al livello del sottopasso, per fortuna il conducente è riuscito a salire verso la strada Salaria e abbandonare l’auto, giusto in tempo, nel parcheggio di Largo Tre Fontane, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. L’auto ha iniziato a prendere fuoco all’improvviso: alcune lingue infuocate e il fumo hanno indotto i passeggeri a fuggire dall’abitacolo e nel giro di pochi minuti la macchina è stata completamente divorata dalle fiamme.

Una colonna di fumo nero è stata avvistata in tutta la città e ha spaventato tutta Castel di Lama. Subito è scattato l’allarme e sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Ascoli con un’autopompa. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza il luogo. Sul posto è intervenuto anche il corpo di polizia municipale di Castel di Lama guidato dal comandante Luca Brandimarti per i rilievi di legge. E’ stato un attimo.

Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Disagi al traffico lungo la Salaria, ma per fortuna non si registrano feriti. Sembra che l’auto giungesse dalla Germania, a bordo viaggiava una famiglia in visita ai parenti a Castel di Lama.

m.g.l.