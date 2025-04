Auto incendiata a Castel Trosino

E’ mistero su un’auto incendiata lungo la strada per Castel Trosino. La macchina, letteralmente carbonizzata, si trova proprio a margine della Provinciale, procedendo da Ascoli, in località Lago. Si tratta di un Suv Bmw completamente distrutto dalle fiamme. Il rogo sarebbe avvenuto lunedì sera intorno alle 23 e sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Sull’accaduto, però, aleggia il mistero: l’auto, infatti, si trovava all’interno di uno spazio recintato ed era parcheggiata. Non è chiaro se sia stato qualcuno a dar fuoco alla macchina o se possa essere stato qualcos’altro a provocare il rogo. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine, trattandosi di una fattispecie decisamente poco chiara. Da parte dei residenti della zona, comunque, c’è stata tanta paura per il propagarsi delle fiamme, che per fortuna sono state domate senza eccessive difficoltà dai pompieri.