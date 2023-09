Auto nel mirino nella zona della movida. Gomme tranciate: tante chiamate ai carabinieri

Strage di auto ritrovate con le gomme tagliate nella notte fra sabato e domenica lungo le aree di sosta a San Benedetto. Le prime due vetture con gli penumatici a terra sono state trovate in via Balilla, in pieno centro di San Benedetto, nel quadrilatero della movida. I proprietari hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. "Mentre i carabinieri stavano facendo i rilievi sulle due auto è arrivata un’altra richiesta di intervento dalla centrale operativa – racconta il proprietario di una delle due vetture danneggiate – questa volta dai proprietari di altri mazzi parcheggiati nella zona di via degli Oleandri. Ve ne hanno trovate quattro con le gomme a terra. Ieri abbiamo denunciato l’accaduto ai carabinieri". L’estate volge al termine, ma gruppi di ’sbandati’ nel fine settimana ancora si aggirano per Riviera delle Palme con l’intenzione di seminare danneggiamenti di ogni genere.