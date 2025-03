Auto ribaltata a Collecchio. Grande paura per una donna

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina sulla strada provinciale di Collecchio. Erano da poco trascorse le 8 quando una donna, sui 50 anni, alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada e si è poi ribaltato finendo la sua corsa a ridosso di un fosso. Ai primi soccorritori la situazione è apparsa molto preoccupante. Subito gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta prontamente l’ambulanza del Potes di Offida, che viste le gravi condizioni della donna ha ipotizzato di far levare in volo l’elisoccorso. Cosa che non è stata tuttavia possibile, purtroppo le condizioni atmosferiche avverse non hanno permesso l’atterraggio dell’eliambulanza nel Piceno. A questo punto i sanitari del Potes di Offida, nel momento in cui i parametri vitali della donna sono risultati stabili, l’hanno caricata in ambulanza e trasferita per tutti gli accertamenti del caso, in codice rosso, al Trauma center dell’ospedale Torrette di Ancona, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti di rito. Le condizioni della donna restano gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della caserma di Ascoli e i carabinieri. Non si esclude che la causa del sinistro possa essere collegata alla pioggia, quando l’auto è uscita di strada, pioveva e di conseguenza l’asfalto era piuttosto viscido.

m.g.l.