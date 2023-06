Auto ribaltata sull’Ascoli-Mare

I vigili del fuoco di Ascoli e la Polizia stradale sono intervenuti ieri mattina intorno alle 8.30 circa per un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare nel territorio del comune di Colli del Tronto. Una vettura ha infatti perso aderenza con l’asfalto e si è ribaltata. La squadra che è prontamente intervenuta dalla centrale, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti della vettura. Il conducente è rimasto ferito in maniera per fortuna non grave e dopo i primi soccorsi che gli sono stati prestati è stato trasferito all’ospedale Mazzoni per gli accertamenti del caso. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. Sul posto sono giunti nel frattempo anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno compiuto accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.