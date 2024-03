Auto rubate o intestate a prestanome: via ai controlli

Dopo molto tempo sulle strade urbane ed extraurbane di San Benedetto torna attivo il Targa System della polizia locale. Non si tratta di un rilevatore di velocità, ma di un apparato montato a bordo di un’auto d’istituto con la presenza di un agente. Il Targa System è un sistema in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione. Permette inoltre di riconoscere i veicoli intestati a "prestanome" e utilizzati nei reati. Quando l’apparato segnala l’anomalia, l’agente comunica alla pattuglia, ferma qualche centinaia di metri più avanti, l’auto da fermare e controllare.

Nella prima uscita, in poco tempo, il Targa System ha intercettato due auto che non erano assicurate, tre auto senza revisione. Uno dei conducenti di queste vetture aveva la patente

scaduta.