Auto, serve un servizio per i turisti

Un territorio turistico come quello della Riviera Picena delle Palme, nel periodo estivo dovrebbe avere un servizio di assistenza ’centralizzato’ di autoriparazione (meccanico auto, gommista ed elettrauto) per venire in soccorso di turisti e anche di locali, nel fine settimana, sabato pomeriggio e domenica. C’è qualcuno che ha pensato autonomamente a mettere a disposizione un servizio del genere, ma senza alcun coordinamento, ognuno opera per proprio conto. Se si chiede aiuto alla centrale delle polizie locali, non hanno un calendario di officine in servizio. Se si chiede all’albergatore, ognuno cerca di sopperire attraverso le proprie conoscenze, altrimenti il turista rischia di non ripartire. "Per quest’anno ormai non c’è più tempo – ha affermato il presidente dell’associazione albergatori di San Benedetto, Nicola Mozzoni – per il prossimo anno è un servizio che mi impegnerò ad organizzare". Intanto un paio di consigli li possiamo dare noi su officine aperte sulla fascia costiera di domenica. Tesino Gomme, di Andrea D’Angelo, ad esempio, ha attrezzato due mezzi mobili, un camion per i mezzi pesanti ed un furgone per le auto, dotati di macchina smonta gomme, in grado di sostituire all’istante uno pneumatico e far ripartire l’automobilista o camionista in panne. Un gruppo di giovani molto attivo, su tutto il territorio Piceno, che si occupa anche di revisioni e di noleggio mini bus. Opera in zona Valtesino di Grottammare, H 24 (333.2309227). A Porto d’Ascoli c’è l’officina meccanica ed elettrauto Di F.D. in via Pontida, che è attiva sabato pomeriggio dalle 15 alle 23,15 e di domenica dalle 11 alle 22,15. (345.3907851). Probabilmente ci sarà anche qualche altra officina ma la cosa necessaria è che, anche le Associazioni di categoria si attivino per ufficializzare un servizio coordinato.