"Auto storiche, targhe sbloccate"

"Auto storiche: la Lega con il Ministro Salvini ha sbloccato i decreti attuativi per le targhe originali. Una risposta a lungo attesa dagli appassionati del settore che avranno la possibilità di ristabilire l’originalità più completa dei propri veicoli storici". Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Marche Marco Marinangeli alla vigilia dell’11esima edizione della passeggiata in 500 e auto d’epoca alla scoperta del territorio dei Sant’Elpidio a Mare oggi e domani. "La rispondenza dei veicoli al loro assetto storico è alla base di una passione largamente condivisa con cui club e associazioni svolgono anche una importante presidio della memoria – osserva Marinangeli –. In quest’ottica la targa di nascita del veicolo rappresenta un elemento fondamentale nel percorso. La Lega con il ministro Salvini ha raccolto le sollecitazioni e velocizzato l’applicazione della norma determinando e indicando chiaramente le modalità di applicazione della legge".