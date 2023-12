Auto travolge mamma e figlia: grande paura in via Sgambati

Mamma e figlia travolte mentre attraversavano la strada ed entrambe trasferite in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale di Ancona. L’incidente è accaduto in via Sgambati, parallela alla ferrovia sul versante est, nel tratto in cui c’è l’aiuola spartitraffico, in direzione di via Ponchielli e del sottopasso ferroviario che porta sul viale dello Sport. Il conducente di una Renault ha travolto mamma e figlia, rispettivamente M. M. di 59 anni e J.E.M. di 33 anni, che stavano attraversando la carreggiata sud, nel mentre stava sopraggiungendo l’auto che l’ha centrate. E’ stato un impatto molto severo: sfondato il vetro anteriore e danneggiato il cofano sul lato destro della Renault. Lo stesso conducente dell’auto investitrice e i passanti si sono subito impegnati a portare i primi soccorsi ed a chiedere aiuto al 118 che ha disposto l’invio di due ambulanze e dell’elisoccorso. La giovane donna è stata stabilizzata sul posto, a bordo dell’ambulanza e poi trasferita alla piazzola di via Sgattoni, dov’è avvenuto il rendez vous con ’Icaro’.

La mamma è stata trasportata al Pronto soccorso di San Benedetto, assistita dal rianimatore, dov’è stata sottoposta ai primi accertamenti clinici e diagnostici e poi, considerata la situazione, trasferita in Ancona, sempre con l’Eliambulanza. Entrambe le donne versano in prognosi riservata e in condizioni piuttosto serie. Sul luogo del grave sinistro è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha eseguito i rilievi tecnici ed ha posto sotto sequestro l’autovettura coinvolta nell’incidente, nel rispetto di quanto prevede il codice della strada in questi casi. La strada è stata chiusa, sulla corsia sud, per consentire i rilievi di legge e la rimozione del vicolo, che è stato messo a disposizione delle autorità inquirenti.

Marcello Iezzi