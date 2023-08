Autocarro rubato trovato nel parcheggio di un albergo

Un autocarro rubato nei giorni scorsi in Emilia Romagna, è stato rintracciato da una pattuglia dei carabinieri di Cupra Marittima, nel parcheggio dell’hotel ristorante Rivamare a Marina di Massignano. Ai militari dell’arma, che sono soliti eseguire controlli in tutto il territorio, anche se Massignano è passata sotto la stazione di Montefiore dell’Aso, non è sfuggita la presenza dell’autocarro che era stato segnalato come provento di furto e che era parcheggiato accanto ad altri Tir stranieri che nel fine settimana sostano nella zona nord di quel parcheggio. Nella stessa area i carabinieri hanno trovato anche il conducente, un giovane autista sui 30 anni, di nazionalità ucraina che è stato denunciato per ricettazione, mentre il camion è stato posto sotto sequestro e portato via con il carro attrezzi, ai fini della riconsegna al proprietario. La presenza di quel giovane nel parcheggio, era stata notata da altri autotrasportatori stranieri che lo stavano tenendo d’occhio. Il sospetto era che l’autocarro con targa italiana fosse rimasto senza gasolio e che il conducente stesse cercando di procurarselo furtivamente. L’arrivo dei carabinieri di Cupra ha posto fine anche a questo stato di allarme che si era generato.