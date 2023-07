Automobilista 'pirata' cercato dalle forze dell'ordine, disastro in zona Oasi di Grottammare

Le forze dell’ordine stanno cercando un automobilista che nella notte fra mercoledì e giovedì è finito fuori strada lungo la provinciale Cuprense in zona Oasi di Grottammare, in fondo al rettilineo dove termina il centro abitato. Il veicolo finito fuori controllo ha abbattuto la telecamera di videosorveglianza Ocr ed un palo di legno della linea telefonica. Il conducente, nonostante tutto, è riuscito a riportare la vettura sulla strada ed a far perdere le sue tracce. Non sarà facile per gli investigatori rintracciare l’automobilista ’pirata’, poiché la telecamera era rivolta verso ovest, nella stessa direzione della vettura che, quindi, l’ha colpita alle spalle senza riprendere alcuna immagine utile a testimoniare l’accaduto. Nel pomeriggio di giovedì sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, poiché il cavo telefonico si era abbassato a tal punto da diventare un ostacolo per il passaggio. Sul posto, ovviamente, sono arrivati i tecnici della Telecom per ristabilire la normalità, ma intanto tutta la zona è rimasta senza rete telefonica, compresa una ditta che non è riuscita più a far funzionare alcune attrezzature telematiche, bloccando la produzione.