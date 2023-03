Autostazione, via agli interventi di riqualificazione

E’ iniziata l’attività di riqualificazione dell’area che ospita l’autostazione nel centro di Grottammare. I lavori riguardano il tratto compreso tra le vie Leopardi e Laureati, all’interno del quale c’è la fermata di numerose linee del trasporto pubblico, locale e interregionale, che rende il luogo un importante biglietto da visita della città. Il progetto esecutivo è firmato dai tecnici comunali ingegner Pierpaolo Petrone e architetto Morena Corradetti, che hanno puntato sul miglioramento dell’accessibilità, della funzionalità e dell’estetica, per caratterizzare il luogo come punto di accoglienza privilegiato, in sintonia con il contesto urbano della vicina piazza San Pio V. Le opere sono state affidate alla ditta Giobbi srl di Monsampolo che le eseguirà al costo complessivo di 131.449,43 euro, all’interno di un quadro economico progettuale del valore di 174.000 euro a costo zero per le casse comunali. L’intervento, infatti, è finanziato con risorse derivanti da contributi straordinari per variante urbanistica versati all’ente da un privato. "Un altro tassello che restituirà ai cittadini e ai visitatori una Grottammare più comoda – afferma l’assessore Manolo Olivieri – ma anche più funzionale e più bella".