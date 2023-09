"Autostrada e ferrovia L’arretramento deve essere integrato"

Torna in campo il comitato per l’arretramento di Ferrovia e A14. "Apprendiamo dell’incontro tenuto dalla Regione Marche per presentare ai sindaci della costa Marche sud l’ipotesi di adeguamento dell’A14 nel tratto da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto del Tronto – fa sapere il comitato –. Si tratta dell’ipotesi ventilata un anno fa che prevede l’adeguamento in sede per la realizzazione della terza corsia da Porto Sant’Elpidio a Pedaso e di un mini arretramento per un senso di marcia da Pedaso a San Benedetto del Tronto. Si apre ora un dibattito nella comunità locale in cui portiamo il nostro contributo. A nostro avviso l’ipotesi non è accettabile per diverse argomentazioni. L’intervento come proposto prevede altro consumo di suolo senza risolvere il problema dell’intasamento di traffico sulla costa e quello dell’abbandono delle aree interne. C’è poi il tema della sicurezza stradale che viene risolto solo per il tratto da Pedaso a San Benedetto in quanto i lavori non avverranno in maniera contigua all’attuale sede autostradale: il cantiere verrà infatti aperto a qualche centinaio di metri. Il problema rimane invece tutto per il tratto da Porto Sant’Elpidio a Pedaso in quanto il cantiere sarà presso l’attuale passaggio autostradale, un tratto che come noto è molto pericoloso in quanto interessato da curve e grandi viadotti. Questo non lo riteniamo accettabile. L’altro grave problema è il rischio frane presente nel tratto autostradale da Porto Sant’Elpidio a Pedaso che diventa allarmante per il cambiamento climatico in corso con le connesse conseguenze riguardo a fenomeni naturali come piogge molto intense. Il piano idrogeologico della Regione ha certificato l’alto rischio frane già in anni antecedenti all’attuale cambiamento climatico lungo tutta la zona da Porto Sant’Elpidio a Pedaso proprio nell’area ove passa l’attuale sede autostradale. Chi si assumerà la responsabilità di avallare una scelta che contrasta con quanto certificato dal Piano Idrogeologico vigente e che diventa ancora più cogente dopo i fenomeni naturali avuti in questi ultimi anni per il mutamento del clima?". Il presidente del comitato, Massimo Valentini, ha voluto precisare: "A fine dicembre avremo il primo studio di fattibilità per l’arretramento ferroviario, è più che ragionevole chiedere da parte di tutta la comunità locale una progettazione integrata dell’arretramento ferroviario ed autostradale per un nuovo sviluppo sostenibile di tutta l’area Marche Sud".