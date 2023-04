Autostrada, nuovo schianto Sette feriti tra cui 2 bimbi

Quattro auto coinvolte e sette persone ferite, per fortuna nessuna in grave condizione, sono il bilancio di un maxi tamponamento accaduto ieri, poco prima di mezzogiorno, nella galleria Montesecco dell’A14, carreggiata nord. A seguito del traffico intenso per Pasqua, in pochi minuti si sono registrate code di circa 5 chilometri. Sul luogo dell’ennesimo incidente nella galleria di Grottammare, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, le pattuglie della polizia autostradale di Porto S. Giorgio, gli equipaggi della Potes 118 di San Benedetto, i carri attrezzo dell’Aci e personale di Autostrade per l’Italia per la completa riapertura del transito veicolare. Il tamponamento è avvenuto sulla corsia di sorpasso, per cui quella di marcia è rimasta transitabile, seppur a velocità ridottissima. Lo smaltimento della coda è avvenuta gradualmente dopo che i mezzi di soccorso hanno spostato le vetture fuori della galleria. I feriti, compresi due bambini, sono stati stabilizzati su un paio di ambulanze e poi trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto dove sono stati sottoposti ad accertamenti per valutare l’entità dei danni subiti. In un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza che è arrivata fino a San Benedetto, ma poi è stata fatta tornare indietro poiché nessun paziente era in condizioni gravi. La galleria Montesecco, che si trova subito prima della stazione di Grottammare, andando verso nord, è stata teatro di numerosi incidenti alcuni dei quali anche con esito drammatico. Il tamponamento di ieri è avvenuto un centinaio di metri prima dell’uscita dal tunnel, a seguito di un improvviso rallentamento.