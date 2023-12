Autostrade e Anas al lavoro. Rimossi tutti i cantieri

La società Autostrade per l’Italia e ANAS, in occasione dell’esodo per le festività di Natale hanno rimosso tutti i cantieri. ANAS da ieri fino all’8 gennaio, Autostrade dalla mattina di mercoledì scorso fino a martedì 9 gennaio. "Nel tratto marchigiano della A14 attualmente sono in corso due tipologie di lavorazioni nelle gallerie: interventi di ammodernamento e potenziamento degli impianti secondo quanto previsto dalla direttiva europea in materia di presidi e misure antincendio – afferma in una nota Aspi –. Attualmente su tutte le 11 gallerie presenti in carreggiata sud possono dirsi sostanzialmente completate le attività di ammodernamento e per oltre l’80% delle gallerie del tratto le attività di potenziamento degli impianti. Si sono conclusi i lavori all’interno dei tunnel S. Basso, Cupra Marittima, S. Cipriano, Grottammare in carreggiata sud e sono iniziate le attività di potenziamento degli impianti negli stessi fornici in carreggiata nord che andranno avanti fino al primo semestre 2024. A partire dall’inizio dell’anno – aggiunge la società Autostrade per l’Italia – è stata alleggerita significativamente la presenza dei cantieri nella tratta marchigiana dell’A14 attuando gli scambi di carreggiata solo in orario notturno (salvo casi in cui la natura dell’intervento non lo consenta). Inoltre, è prevista la presenza di una sola segnaletica di scambio nel tratto, o comunque al massimo di due scambi a distanza di oltre 10 km al fine di garantire la maggior fluidità possibile al traffico autostradale. In questa fase di attività, in orario diurno (6-22) viene garantito al traffico l’utilizzo di entrambe le carreggiate dove resta percorribile una corsia per ciascun senso di marcia".

