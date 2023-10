Autovelox, continua la battaglia:: "Si nascondono per fare le multe"

I controlli della velocità con autovelox lungo la provinciale Valtesino, in territorio di Ripatransone, proseguono serrati e con metodi che ai più sembrano una sorta di sfida alle tante polemiche, alle segnalazioni di esponenti politici, al servizio di ’Mi manda Rai 3’ e alle lamentele degli automobilisti. Domenica sera gli esponenti politici di ’Progetto Paese’ di Ripatransone, che sull’argomento stanno conducendo una vera e propria battaglia dalla parte dei cittadini, sono tornati ad evidenziare, sui social, che qualcosa non quadra. "Ecco come i baldi operatori (riferito ai vigili della polizia locale dei Monti Azzurri ndr), stanno facendo servizio – hanno documentato fotograficamente: nascosti dietro a un tir, coperti dalle piante, a fari e lampeggianti spenti e su un piano di strada più basso rispetto a quello della Valtesino. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 6.407, offre una corretta interpretazione della disciplina del Codice della Strada: le sanzioni sono contestabili se la pattuglia e lo strumento di rilevazione della velocità non sono ben visibili. Badate bene si dice ’E’ e non ’O’. Come gruppo di opposizione abbiamo scelto di non fare più post per segnalare la presenza dei Monti Azzurri sulle nostre strade qualora questi ultimi avessero rispettato tutte le norme per il posizionamento della strumentazione elettronica di qualunque tipo autosc@n Speed, autovelox, telelaser. In caso contrario, come questo, non possiamo tacere, come invece fa la maggioranza dopo essere stata invitata a un maggior controllo, anche durante l’ultimo consiglio comunale". Nei giorni scorsi vi è stato anche uno ’scontro’ dialettico con lunghi interventi sui social tra il comandante del Consorzio dei Monti Azzurri e la consigliera di ’Progetto Paese’ Roberta Capocasa, a tratti anche satirico.

Marcello Iezzi