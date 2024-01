Autovelox e multe, bufera Monti Azzurri

La pentola di fagioli che bolliva da tempo è tata scoperchiata. Le segnalazioni, le petizioni e la valanga di ricorsi non potevano far passare inosservate le lagnanze di tanti automobilisti incorsi in sanzioni con il rilevamento automatico della velocità. Di recente è stato pubblicato sul sito della Prefettura di Ascoli Piceno il verbale dell’Osservatorio per il monitoraggio dell’incidentalità stradale. Tra le altre cose emerge che il comandante provinciale della polizia stradale, commissario Luca Iobbi e il vice prefetto hanno chiesto chiarimenti al rappresentante del consorzio di polizia locale Monti Azzurri, ispettore David Gollini, che ha confermato l’attività con autovelox nei territori di competenza: Ripatransone, Montedinove e Carassai. Il comandante della polizia stradale ha evidenziato che nel rispetto del principio di coordinamento delle attività di rilevamento della velocità è necessario che vengano comunicate mensilmente tutte le iniziative tese a contrastare il fenomeno infortunistico e i dispositivi di controllo sulle strade. Il compito di coordinamento spetta alla polizia stradale, quindi la programmazione dei servizi di controllo elettronico della velocità va concordata, evitando inutili sovrapposizioni degli stessi. Iobbi, quindi ha chiesto di ottemperare alla necessaria comunicazione mensile della programmazione dei servizi con autovelox, indicando il tratto chilometrico di strada, specificando la fascia oraria e per non più di 2 o 3 ore. Iobbi si è fatto anche portavoce delle tante doglianze ricevute per via delle difficoltà incontrate dagli utenti nel raggiungere telefonicamente e anche per e-mail i referenti del consorzio per avere ragguagli sulle contestazioni ricevute creando casi di disservizio. Anche il vice prefetto vicario ha invitato il consorzio a comunicare le date, l’ora e le strade dove eseguono i rilievi con strumenti elettronici. Al termine della riunione il viceprefetto ha chiesto al rappresentante del consorzio spiegazioni sull’apparato in postazione fissa lungo la Valtesino. L’ispettore Gullini ha affermato che funziona solo dal venerdì sera alla domenica sera e solo quando è presidiato da una pattuglia. Il viceprefetto ha poi invitato il consorzio a una gestione trasparente e partecipata sia nei confronti di tutti i soggetti responsabili in materia di sicurezza stradale, sia nei confronti degli utenti, dati i vari esposti arrivati in prefettura. Marcello Iezzi