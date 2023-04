Autovelox, ecco gli orari

Proseguono i controlli con l’Autovelox sul territorio nei comuni di Monteprandone e Massignano. Attività promossa dalla polizia locale mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza stradale. A Monteprandone l’apparato per il rilevamento elettronico della velocità sarà presente giovedì 4 maggio dalle 14,30 alle 18 in via Scopa; sabato 13 dalle 14,30 alle 18 in via Salaria, contrada Sant’Anna, mercoledì 17 maggio dalle 10 alle 13 in via San Giacomo e mercoledì 24 dalle 13,30 alle 17,30 in via Salaria, contrada San Donato. A Massignano i controlli con autovelox mobile ci saranno venerdì 5 e mercoledì 24, mentre venerdì 12 e lunedì 29 lungo la provinciale Valmenocchia. A Massignano bisogna fare attenzione l’intera giornata poiché la polizia locale che si occupa del servizio non comunica le fasce orarie. Controlli sono anche attivi da parte di altre polizie locali lungo la Valtesino.