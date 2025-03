Autovelox in Valtesino, è battaglia. Consiglio accesso a Ripatransone

Il consiglio comunale di Ripatransone ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Luca Iaconi, Luca Vitale, Giada Pierantozzi e Roberta Capocasa, dei gruppi consiliari Progetto Paese Sociale e Progetto Paese, per l’intitolazione di una via o di una piazza al concittadino professor Numa Cellini, uomo di scienza e umile medico di immensa generosità. "Un gesto simbolico ma doveroso per un segnale di ringraziamento, per l’amore che lo stesso professor Cellini nutriva e dimostrava per la nostra città, tanto da ottenere per Ripatransone l’attestato di prima ’Città del Sollievo’, oltre che per il supporto e le amorevoli cure che gratuitamente ha distribuito ai tanti concittadini". E’ stato un consiglio comunale che ha visto la partecipazione di diversi cittadini, contrariamente al solito, dato l’ordine del giorno che presentava alcune interrogazioni della minoranza su particolari argomenti. Un civico consesso dai toni ‘caldi’, quindi, soprattutto riguardo alle risposte alle interrogazioni dell’opposizione consiliare sui ’dipendenti fannulloni’ e sull’autovelox utilizzato in contrada San Salvatore, lungo la provinciale Valtesino, dagli agenti del consorzio di polizia locale Monti Azzurri. I gruppi di opposizione chiedevano il perché l’amministrazione comunale non avesse controllato e perché avesse continuato a far usare l’autovelox al Consorzio fino ad agosto 2024, nonostante la nota Ordinanza della Cassazione di aprile e le sentenze del Giudice di Pace di Fermo che hanno annullato alcune multe. "Le uniche risposte, che lasciano esterrefatti – scrive Roberta Capocasa – sono state che i cittadini sono degli incivili e che l’autovelox collocato in Valtesino è omologato. A questo punto abbiamo avanzato la richiesta di una copia del decreto di omologazione".

Marcello Iezzi