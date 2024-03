Autovelox, incontro tra il prefetto Copponi e ’Monti Azzurri’

Il prefetto di Ascoli Sante Copponi, alla presenza del comandante provinciale della polizia stradale Luca Iobbi, ha incontrato il presidente del consorzio Marche di polizia locale e servizi ’Monti Azzurri’ e il direttore del consorzio Paolo Pettinari. Un incontro che è scaturito dopo la riunione provinciale dell’Osservatorio per il monitoraggio dell’incidentalità stradale, tenutasi nel dicembre scorso. In quell’occasione al rappresentate del consorzio furono chiesti alcuni chiarimenti sulle attività svolte, in particolare sull’impiego dei rilevatori di velocità lungo le strade di competenza. E’ stato un confronto improntato alla leale collaborazione tra enti della pubblica amministrazione, finalizzato a rafforzare la prevenzione nei confronti del fenomeno degli incidenti stradali, che vengono perseguiti attraverso l’attività dell’Osservatorio sull’incidentalità stradale, istituito dal Prefetto, al quale vengono demandate funzioni di monitoraggio degli incidenti stradali. Al termine del summit il prefetto Sante Capponi ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro ed ha riaffermato il ruolo fondamentale della polizia stradale e della sua dirigenza, alla quale sono stati attribuiti compiti di coordinamento operativo, di raccolta dati sui servizi e di elaborazione dei risultati conseguiti, per ogni esigenza di analisi e verifica. E’ stato quindi riaffermato che le attività svolte dal personale del consorzio devono essere comunicate alla polizia stradale per gli adempimenti di competenza.