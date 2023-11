Autovelox, la bagarre continua:: "Tanti i ricorsi degli automobilisti"

I rilevatori elettronici della velocità lungo la provinciale Valtesino, installati dell’Associazione di polizia locale Monti Azzurri, con cui il comune è convenzionato, oltre ad aver creato tante polemiche, ha generato uno scontro a muso duro tra la minoranza Progetto Paese e i vertici della polizia locale. Il presidente Giampiero Feliciotti, in un precedente intervento aveva consigliato agli automobilisti sanzionati che era meglio pagare che fare ricorso incorrendo in spese sostanziose e che i consiglieri di Progetto Paese erano stati bocciati dai cittadini nelle ultime votazioni. "A chi dovrebbero dar retta i cittadini – replicano i consiglieri di Progetto Paese –? A chi dice che è meglio pagare una sanzione anche se illegittima, per paura di avere danni e perdite peggiori? Facciamo presente che sono gli automobilisti, molti, che si lamentano di operatori nascosti, tanto che si fermano a fotografarli o a guardare quello che fanno in auto, automobilisti che fanno parte di una minoranza. Tutti quelli che non sono d’accordo non hanno diritto di lamentarsi? Ci risulta, invece, che ci siano svariati ricorsi al Prefetto, che non costano nulla, così come ci risulta, di piccoli comuni che hanno fatto bagarre in Consiglio comunale per non volere quel servizio sul loro territorio o che hanno revocato la convenzione con i Monti Azzurri".