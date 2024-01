Autovelox lungo le strade del Piceno: le zone coinvolte

Autovelox sulle strade di Monteprandone anche nel 2024. Per il mese di gennaio, la polizia locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio. Lunedì 8, dalle 13 alle 17 in via Scopa; venerdì 19, dalle 10 alle 13 lungo la provinciale 54 in zona Colleappeso; sabato 27, dalle 13 alle 17 lungo la Salaria in contrada Sant’Anna e lunedì 29, dalle 13 alle 17 ancora sulla Salaria in contrada San Donato. Monteprandone resta, al momento, l’unico comune che ha reso noto il calendario degli interventi con autovelox. A Ripatransone, dove opera la polizia locale dei Monti Azzurri, i controlli si intensificano anche con l’etilometro. L’attività lungo la provinciale Valtesino, negli ultimi giorni è stata eseguita insieme ai carabinieri. Intanto la raccolta di firme on line promossa dall’avvocato Roberta Capocasa, leader di Progetto Paese, ha raggiunto quota 500. Al termine la lettera sarà inviata al Prefetto, alla Procura della Repubblica e alla Provincia, per chiedere la revoca della convenzione. Un altro centinaio di firme sono state raccolte in modalità cartacea, da un altro avvocato. In questo caso si può trovare la petizione presso il bar in zona San Salvatore.