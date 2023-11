Autovelox, partono controlli a raffica lungo le strade

Occhio al contachilometri anche nel mese di dicembre sulle strade del territorio per evitare brutte sorprese durante le festività natalizie, poiché i Comuni non allentano la morsa dei controlli con autovelox per rilevare la velocità. Il comune di Massignano ha abbandonato i controlli nelle strade interne, concentrandosi esclusivamente sulla statale Adriatica dove, evidentemente, le infrazioni sono maggiori. L’autovelox sarà attivo a Marina di Massignano, lungo il breve tratto di circa un chilometro di competenza, nei giorni 1 – 6 – 13 – e 20 dicembre, nessuna indicazione circa la fascia oraria. In strada anche la polizia locale di Monteprandone che spazia nelle zone ritenute più pericolose: sabato 2 dicembre autovelox in contrada Sant’Anna dalle 13 alle 17, giovedì 7 controlli in contrada San Donato dalle 13 alle 17, sabato 16, stesso orario in via Scopa, la strada che collega San Benedetto a Centobuchi e martedì 19 dalle 10 alle 13, autovelox in zona Collappeso. Ricordiamo la presenza dell’apparato per la rilevazione della velocità lungo la provinciale Valtesino, in comun di Ripatransone, vicino al ristorante Valle Verde