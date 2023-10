Autunno caldo e crisi idrica, la Ciip attiva l’allarme rosso

Ascoli, 21 ottobre 2023 – La giornata di vento caldo che ieri ha spazzato il Piceno non poteva che portare notizie allarmistiche riguardo l’approvvigionamento idrico. Considerato l’attuale periodo di decrescita delle portate erogate dalle principali sorgenti gestite dalla Ciip, vige il livello di allarme codice rosso secondo stadio e il gestore delle acque ha reso noto che, a partire da lunedì potranno essere attivati tutti gli impianti di soccorso presenti nel territorio sulla base della richiesta idrica da parte delle utenze gestite.

Il primo serbatoio già in preallarme è quello di Castel Trosino. Va da sé che se nei prossimi giorni non arriveranno piogge abbondanti, bisognerà attingere fin da subito ai serbatoi di soccorso e, tenuto conto, che siamo alle porte di novembre, ciò rappresenta un’anomalia, derivante da questo autunno tra i meno piovosi e più caldi della storia recente. Alla luce di ciò, Ciip ribadisce che, data l’estrema precarietà delle fonti di approvvigionamento, non si esclude che possano verificarsi temporanei disservizi soprattutto nelle zone allacciate direttamente al sistema di adduzione principale. A tal proposito il gestore consiglia agli uffici pubblici, all’utenza civile, commerciale, produttiva e sanitaria, di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti e, nel caso in cui non siano ancora attivati o non si disponga degli stessi, di provvedere alla loro immediata installazione/messa in esercizio.

L’estate scorsa le cose sono andate bene. Niente chiusure notturne e tantomeno quelle diurne. Le piogge che sono cadute abbondanti fra inverno e, soprattutto, primavera, hanno determinato una situazione complessivamente favorevole. L’acqua che dal Vettore scorre nella rete idrica è stata sufficiente per soddisfare la domanda che in estate aumenta veramente tanto, per via delle temperature alte e della massiccia presenza turistica lungo la costa adriatica fra San Benedetto e il Fermano. Le piogge abbondanti di giugno, che hanno condizionato la primavera, hanno sortito se non altro l’effetto di rendere la quantità di acqua disponibile ad un livello ottimale. Intanto Ciip si prepara alla successione alla presidenza dell’ente di Pino Alati, scomparso lo scorso 1 ottobre. A tal proposito il 27 novembre prossimo sarà convocata l’assemblea composta da 59 comuni dell’Ato 5. In quella sede verrà deciso se proseguire con questo consiglio e se andare al voto per eleggere subito il nuovo presidente del Ciip e i cinque consiglieri.