Autunno di cantieri: ecco la mappa dei lavori

Sarà un autunno di cantieri, quello che la riviera delle palme deve attendersi nel 2024. Mentre grandi opere come il recupero di villa Rambelli e dell’ex sede comunale slitteranno al 2025, buona parte degli interventi inseriti nel programma triennale inizieranno al termine della bella stagione, con rare eccezioni. Una di queste è il restyling di viale Buozzi, e più nello specifico delle storiche balaustre: un lavoro finanziato grazie a fondi regionali (520mila euro) che, salvo imprevisti, dovrebbe partire in tarda primavera. Un discorso simile vale per la piscina: nel previsionale che andrà in consiglio il 2 marzo, sono stati accantonati 400mila euro per rifare la cosiddetta ‘terra di mezzo’ dell’impianto natatorio. In questo caso, l’idea è di far partire l’intervento in estate. Per il resto, si prevede un effetto imbuto ad ottobre.

È per allora, ad esempio, che è programmata la grande opera di rifacimento degli asfalti cittadini: quasi un milione di euro, concessi da Autostrade per l’Italia, che serviranno a rimettere in sesto i sette chilometri di Ss16 che va dal confine con Grottammare all’imbocco dell’Ascoli Mare. D’altronde sarebbe stato impossibile iniziare d’estate, con la massa di veicoli che raggiungono San Benedetto per le vacanze, e dato che il bando per l’assegnazione non è ancora pronto, si partirà fra circa otto mesi, quindi a stagione estiva conclusa.

Un altro bando che non è ancora pronto è quello del lungomare, e anche qui ci sarà da aspettare, visto che il comune deve portare a termine alcuni lavori prima di emanare l’avviso. Dopodiché, l’intenzione è di affidare l’opera (oltre 2,7 milioni) ad una nuova ditta, onorare la pausa estiva e iniziare, per l’appunto, ad ottobre.

Vale la pena ricordare, inoltre, che in una recente conferenza stampa il sindaco Spazzafumo annunciò per ottobre un altro cantiere: quello per il rifacimento di piazza Montebello, per il quale sono stati stanziati 1,2 milioni. L’amministrazione ha dato mandato agli uffici e ad un tecnico esterno di redigere il progetto, che non è ancora pronto, ma è sicuro che includerà la ripavimentazione della superficie, la riqualificazione di via Palermo e la pedonalizzazione di via Montebello, di cui andranno persi i parcheggi.

Per recuperarli, si sta pensando di trasformare gli stalli della vicina piazza Garibaldi (oltre 60) in un’area di sosta ad uso esclusivo dei residenti. Si vedrà. L’ora di intervenire su villa Rambelli (3,5 milioni) e sul palazzo comunale di piazza Battisti (4,7), invece, non è ancora scoccata. Per il primo manufatto serve ancora un progetto, e sul secondo ancora non si è cominciato a lavorare: ci si penserà nel 2025, visto che l’anno in corso è già piuttosto pieno di transenne, divieti di sosta e impalcature. Non va dimenticato che in questi giorni è cominciata la demolizione del Ballarin e la messa in sicurezza del ponte di via Trieste.

