Avanti tutta insieme a ’Marche rifiuti zero’ Progetto di comunicazione e passeggiata

Il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del territorio è un tema ricorrente dell’amministrazione comunale di Cupra Marittima che intende coinvolgere bambini e ragazzi delle scuole, i cittadini ed i turisti. Per consentire di mantenere la barra dritta su questo obiettivo, il Comune continua la collaborazione con l’Associazione ’Marche rifiuti zero’ con sede a Castignano. Il sodalizio, rappresentato da Sabrina Petrucci, ha predisposto un progetto di comunicazione ambientale per l’anno in corso, da associare a una passeggiata ecologica in bicicletta. Marche Rifiuti zero si occuperà dell’organizzazione e realizzazione del progetto e della relativa promozione attraverso i propri canali stampa e social e di svolgere le attività di verifica e monitoraggio del progetto. Il Comune ha messo a disposizione una tantum di 2mila euro per il progetto che consente anche di continuare il rapporto di collaborazione che avanti da 5 anni.