Avanza Fognini, eliminato Cobolli

Parte con il piede giusto Fabio Fognini (nella foto) nel trofeo Faip-Perrel di Bergamo. Il ligure, ex numero 9 del mondo, assistito sulla tribuna dalla moglie Flavia Pennetta e da Roberta Vinci e sostenuto da oltre 900 spettatori che hanno assiepato le tribune della palestra Italcementi, ha eliminato il francese Matteo Martineau (numero 299 del mondo) per 63, 64, mostrando una buona intensità di gioco e la volontà di di recuperare posizioni in una classifica mondiale che lo vede attualmente al numero 134 Atp. Negli ottavi è atteso da un altro francese, l’esperto Hugo Grenier. Niente da fare invece per Flavio Cobolli. Accreditato della seconda testa di serie, il romano (fresco di ingresso nella top-100) si è scontrato con la perfetta adattabilità di Pierre-Hugues Herbert alle condizioni di gioco.

Il francese (vincitore di questo torneo nel 2016) è stato implacabile 76, 63. nel frattempo si sono già qualificati per i quarti di finale lo slovacco Molcan, l’estone Lajal e il britannico Harris. Silvio De Sanctis