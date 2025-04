Avanzo di bilancio, dubbi sull’ex bocciofila

Business factory o sede delle bancarelle? È questa la domanda che ci si sta ponendo in maggioranza, impegnata ora a stabilire la destinazione delle risorse dell’avanzo di bilancio. È noto, infatti, che la parte disponibile dello schema di rendiconto supera i 6 milioni: l’atto amministrativo verrà discusso e votato nel consiglio del 29 aprile. È anche vero che buona parte di queste somme derivano dall’avanzo dell’anno scorso, però resta da decidere come distribuirle. I riflettori dell’amministrazione sono stati puntati, di recente, sull’ex bocciofila. In comune infatti è stato presentato un progetto per valorizzarla, con una struttura di circa 500 metri quadri a disposizione dei cittadini, per discutervi iniziative progettuali e avviarne altre di co-working. Non solo: il parco circostante rimarrebbe aperto a tutti e vi verrebbe realizzato, secondo il progetto, anche un anfiteatro per favorire interventi culturali. Ma non sono in pochi, in maggioranza, ad aver pensato un altro futuro per l’ex bocciofila. È noto ad esempio che mesi fa Umberto Pasquali si disse favorevole allo spostamento delle casette di legno da viale Marinai d’Italia in quell’area. Seguendo questo schema, la strada non verrebbe aperta al traffico – come si era ipotizzato in precedenza, per chiudere via dei Tigli e realizzare la terrazza sul mare – e potrebbe diventare sede di manifestazioni enogastronomiche come quelle andate in scena nei pressi della rotonda Giorgini e viale Buozzi. Nella coalizione di governo si prediligerebbe quest’ultima soluzione, meno ambiziosa ma forse anche più semplice da realizzare. Per rimanere in tema bilancio, si sta pensando di accantonare risorse per un’altra interessante iniziativa: la riqualificazione di piazza Ancona e di alcune vie limitrofe. Si tratterebbe, nello specifico, di strade parallele a via Montebello – che verrà rifatta con il restyling dell’omonima superficie – tra cui via Solferino, via Legnago e via Castelfidardo. La ripavimentazione verrebbe rifatta in quarzo, come quella che si vorrebbe realizzare per alcune zone del Paese Alto, fra cui piazza Dante, via Ariosto, via Tasso e via della Porta Antica. In quel caso, però, sarà necessario attendere l’esito di un’indagine geologica sul sottosuolo del ‘vecchio incasato’. Le forze di maggioranza, infine, premono affinché si arrivi al più presto alla definizione di piazza Montebello: il progetto esecutivo è stato approntato, e ora si dovrà procedere con l’emanazione del bando, l’assegnazione dei lavori e la fatidica apertura del cantiere.

Giuseppe Di Marco