Avanzo di bilancio, tira e molla sul sociale

SAN BENEDETTOProsegue ancora senza decisioni definitive, la ricerca di soluzioni sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio. È di due giorni fa l’ultima maggioranza sul tema e di ieri l’incontro specifico per sbrogliare la matassa più ingarbugliata: le somme da destinare ai sostegni per il canone di locazione e all’acquisto di beni di prima necessità. Con la ripartizione fra le diverse aree si raggiungerebbero 750mila euro a fronte del milione richiesto dal sociale. Somma, quest’ultima, che si potrebbe limare fino a 900mila euro, ma non sotto questa soglia. La linea resta quella dell’assessore Andrea Sanguigni, che pochi giorni fa aveva dichiarato di non essere disposto a rimodulare le istanze presentate. Tante le voci incluse: le più onerose, in tal senso, sarebbero quelle per il contributo agli affitti (500mila euro), per la ristrutturazione del centro ‘Primavera’ (400mila) e per i buoni spesa (200mila). Le richieste non finiscono qui, ma c’è la possibilità di procrastinare l’intervento al centro di via Piemonte, dato che prima di avviare il cantiere sarà necessario computarne i costi a valle di specifici rilievi alla struttura. Il nodo resta sempre strettissimo sul cartellone estivo, cui andrebbe un milione, e sul rifacimento asfalti, che da 700mila sarebbe aumentato a un milione anch’esso. Per l’assessore al sociale le rimodulazioni si dovrebbero effettuare prima di tutto nel programma degli eventi. C’è anche da dire che un milione per gli asfalti implicherebbe lavori che sarà difficile portare a termine entro il mandato. In più, in autunno il comune avrebbe a disposizione un nuovo ‘tesoretto’ derivante dagli oneri di urbanizzazione: somme che devono essere reinvestite nel comparto lavori pubblici. Di conseguenza, se si devono fare manutenzioni, perché non attingere da lì? Il civico 124 di Viale De Gasperi rassicura: i bandi per il contributo affitti e per l’acquisto dei beni si faranno. Ma il punto, evidentemente, non è quello. Bisogna, soprattutto, che questi avvisi abbiano una copertura economica adeguata. Eppure al momento sembra che, ad essere premiati, siano i settori dello sport, della cultura e del turismo. In tutto ciò il comune deve ancora presentare il proprio cartellone turistico. La giunta, in tal senso, ha già deliberato una lista che comprende gran parte delle manifestazioni fra giugno e settembre, ma non tutte. E l’impazienza, fra gli operatori della riviera, cresce.Giuseppe Di Marco