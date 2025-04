Avanzo di bilancio,. Traini: "C’è poca programmazione"

Avanzi di bilancio sostanziosi, ma scarsa programmazione delle opere prioritarie: è questa la lettura che Andrea Traini dà del recente schema di rendiconto, che presenta numeri più che positivi. Per il consigliere meloniano, però, non è così: "Nei giorni scorsi sono usciti alcuni articoli di giornale in cui veniva annunciata, in maniera trionfale, la presenza di un tesoretto di oltre 6 milioni di euro – afferma – A ben guardare, se da un lato questa è una buona notizia in quanto il nostro comune ha a disposizione importanti risorse finanziarie, dall’altro questo dato desta qualche preoccupazione. Difatti, avere avanzi di bilancio così importanti e ripetuti nel tempo - quest’anno pari a circa il 10% della spesa corrente - oltre ad evidenziare una carenza di programmazione dimostra, altresì, l’incapacità di utilizzare le risorse finanziarie nel momento in cui le stesse sono disponibili e che, quindi, potrebbero essere impiegate per risolvere le impellenti esigenze del territorio". Traini sottolinea come le risorse disponibili non utilizzate immediatamente si traducano in soldi fermi che non generano interessi attivi "e che vengono utilizzate solo in un secondo momento, quando i costi sono lievitati a causa dell’inflazione, negli ultimi anni molto alta". Gli ultimi avanzi, per Traini, hanno origini lontane nel tempo: "Sono disponibili – prosegue – grazie al grande lavoro di risanamento svolto dalla passata amministrazione, come ad esempio nel caso del ripianamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che è stato risanato in due soli esercizi amministravi benché ci fosse la possibilità di spalmarlo di quindici rate. Il nostro comportamento responsabile pertanto ha messo l’attuale amministrazione nelle migliori condizioni possibili, visto che ora può contare su una situazione finanziaria stabilmente positiva e sulla possibilità di utilizzare gli avanzi conseguiti". Da allora, secondo il consigliere, si sarebbe fatto ben poco.

Giuseppe Di Marco