Aveva 15 chili di marijuana: nei guai

Qualche giorno fa, i carabinieri di Castignano hanno arrestato un 36enne del luogo per spaccio sequestrando 17 kg di marijuana ed oltre mezzo chilo di hashish. Nello specifico, i militari a seguito di un’ intensa attività info-investigativa attuata sotto la direzione della Procura hanno proceduto a mirate perquisizioni domiciliari e personali, le quali hanno portato al rinvenimento a casa del soggetto arrestato, di una vera e propria serra per la coltivazione "indoor" di canapa indica, stupefacente del tipo marijuana conservata in vari bidoni di latta e barattoli; c’era anche hashish suddivisa in diversi involucri di cellophane, bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento ed oltre 4mila euro in contanti in banconote di vario taglio.

È risultato vano, al momento dell’intervento dei carabinieri, il tentativo dell’arrestato di disfarsi dello stupefacente in possesso. I controlli, proseguiti dai militari dell’Arma, hanno portato inoltre alla segnalazione alla Prefettura di Ascoli di altri due soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione su disposizione dell’autorità giudiziaria. In sede di convalida dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli ha confermato la detenzione domiciliare a carico dell’arrestato.