Aveva i domiciliari ma andava a spasso

Invece di andare rapidamente nell’abitazione nel Maceratese, che aveva indicato per scontare gli arresti domiciliari se ne andava in giro per le Marche. Ma questo non è sfuggito agli agenti di polizia che hanno arrestato il 54enne ascolano, finito di nuovo dietro le sbarre. Lunedì scorso l’uomo, precedentemente detenuto in carcere, aveva ottenuto i domiciliari. Dopo due giorni i poliziotti lo hanno sorpreso alla stazione ferroviaria di Macerata dove si erano portati in quanto era stata loro segnalato che sul treno viaggiava un soggetto senza biglietto. Il controllo ha fatto emergere che l’uomo doveva essere ai domiciliari da due giorni per cui è stato arrestato per evasione.