Aveva la patente revocata. Sorpreso: c’è la maxi multa

Dovrà pagare una multa di ben 5.100 euro un ascolano sorpreso a guidare un’auto nonostante avesse la patente revocata. L’uomo è stato individuato dagli agenti della Polizia Locale durante uno dei tanti controlli svolti nelle prime due settimane di agosto e che hanno portato ulteriori risultati. I presidi di sicurezza, diurni e notturni, hanno riguardato le principali vie di accesso alla città e il centro storico mediante impiego massiccio di pattuglie automontate coadiuvate dall’unita cinofila. I controlli si sono svolti principalmente in materia di sicurezza stradale e sicurezza urbana con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto di fenomeni di microcriminalità. Con l’impiego simultaneo di 4 equipaggi, gli agenti della Caserma Dionisi hanno eseguito controlli a campione sul traffico veicolare in entrata ed in uscita dalla città procedendo anche ad accertamenti sulla guida in stato di ebrezza. Ammontano a 70 in totale le persone fermate ed identificate, 10 le sanzioni a vario titolo elevate. In pieno centro storico, un giovane di nazionalità straniera è stato colto in flagranza mentre cedeva cocaina ad un cittadino ascolano. L’individuo è stato così denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di spaccio.

Cinque persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish, anche grazie al fiuto infallibile del cane Ila in dotazione al Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Ascoli. Le sostanze sono state sottoposte a sequestro ed i rispettivi detentori (tra cui anche un minorenne) segnalati alle Prefetture competenti quali assuntori. Sono quattro le persone deferite all’autorità giudiziaria per i reati perpetrati a vario titolo: due ascolani, avendo dato in escandescenza durante distinti controlli di polizia, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. Un uomo di nazionalità albanese è stato individuato e rintracciato per reati predatori commessi ai danni di una nota catena della grande distribuzione. Infine grazie al sistema di video sorveglianza, un uomo di nazionalità marocchina, in brevissimo tempo, è stato fermato ed identificato come responsabile di reati contro il patrimonio ai danni di un commerciante ambulante del centro storico.

p.erc.